Oğluyla aynı sırayı paylaşacak

Şanlıurfa'da 43 yaşındaki anne Ayşe Sıdıka Baygeldi ilkokul, ortaokul ve liseyi kendi imkanlarıyla açık öğretimde tamamladı. Liseden dereceyle mezun oldu. Bu yıl 18 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi, üniversite kazandı. Ayşe anne şimdi oğlu ile birlikte aynı sırayı paylaşacak. Anne ve oğul Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde eğitim görecek. Her ikisi de Harran Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyacak.20 yıldır üniversite hayali kuran iki çocuk annesi Ayşe Sıdıka Baygeldi, aynı sıralarda eğitim görecek olan oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte okumanın heyecanını yaşayacak. Anne, hayalini kurduğu üniversitede oğluna eşlik ederek birlikte 4 yıl boyunca aynı sıraları paylaşacak. Baygeldi, okumanın yaşı olmadığını ve herkesin okuması gerektiğini söyledi. Baygeldi, Harran Üniversitesi'nde öğrenim göreceğinden dolayı da çok mutlu olduğu dile getirdi.