Öğrenci affı başvuruları başladı

Öğrenci affı kapsamında üniversiteler başvuru almaya başladı. 5 Temmuz 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici 83. maddesi ile üniversiteyi yarıda bırakanlara af getirilmişti. Aftan yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor. 22 Temmuz'da yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affının yasal düzenlemesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara göre üniversitelerde hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları şartıyla aftan yararlanabilecek. Öte yandan son başvuru tarihi üniversitelere göre değişiyor. SABAH