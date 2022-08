Öğrenci dostu başkandan gençlere can’dan hizmet

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla öğrenciler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Belediye bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, üniversiteye hazırlanan gençlerin uğrak adresi oldu. Burada sunulan imkanlarla sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma fırsatı bulan gençler, soru çözümleriyle de eksik konularını tamamlıyor. Yıl boyu kütüphane ve eğitim merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılan deneme sınavlarıyla temellerini oluşturuyor. Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile kendilerini deneme fırsatı bulan öğrenciler, üniversite sınavı öncesi hem heyecanlarını yeniyor hem de eksik konularını görme şansı yakalıyor.Gençler, AYT ve TYT sınavlarıyla kendilerini ölçme fırsatı bulurken, Belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılan soru bankası setleriyle de üniversite sınavına emin adımlarla hazırlanıyor. Gençlerin geleceğe hazırlanması için soru bankası seti hediye ettiklerini ve her zaman eğitime destek vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "İlk geldiğimiz günden bu yana sürekli gençliğin yanında yer aldık, gençlerimize yatırım yaptık" dedi. Başkan Canpolat, şu ifadeleri kullandı: "Çok değerli hocalarımız eşliğinde TYT ve AYT kurslarımız devam ediyor. 900'e yakın öğrencimiz bu kurslarımıza katılıyor. Hem kendi bünyemizdeki hem de milli eğitim müdürlüğünden gelen öğretmenler ile birlikte buradaki kardeşlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Belediyeciliğin sadece alt yapı, yol, su ve temizlikten ibaret olmadığını; gençliğe ve geleceğe yatırım olduğunu da belirtmek üzere sürekli olarak gençliğe yatırımımız devam ediyor. İlk geldiğimiz günden bu yana sürekli gençliğin yanında yer aldık, gençlerimize yatırım yaptık. Bu mahiyette geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da soru bankası seti hediye ediyoruz. İnşallah bu setlerle birlikte çalışmalarına devam edecekler. Geçmişte olduğu gibi nasıl ki aralarından tıp fakültesi dahil olmak üzere bir çok fakülte kazanan arkadaşımız çıktığı gibi inşallah bu oran gittikçe yükselip, Haliliye'mizi ve geleceğimizi kendilerine teslim etmiş olacağız."Her adımda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi, üniversite sınavını kazanan gençleri tercih işlemlerinde de yalnız bırakmıyor. Gençlerin doğru tercih yapmaları adına Belediye bünyesinde iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber hocalar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Haliliye Belediyesi Tercih Merkezleri" gençleri doğru tercihlere yönlendiriyor.Sunulan hizmetler ile her zaman gençlere destek olacaklarını ve eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyemiz bünyesinde sunduğumuz hizmetlerle gençlerimizi emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Gerek kütüphane gerekse dershanelerimizle gençlerimizin yanındayız. Uzman hocalarımız eşliğinde gençlere eksik kaldıkları konularda eğitim verme gayretindeyiz. Hocalarımız konu anlatımlarıyla gençlerimize destek olurken, düzenli olarak yaptığımız deneme sınavlarıyla da öğrencilerimizi, genç kardeşlerimizi üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Kaynak noktasında gençlerimizin sorun yaşamaması için soru bankası setlerimizi hediye ediyoruz. Öğrenciler bu setlerle, sunulan imkanlarla sınavı kazanırken, tercih aşamasında da Haliliye Belediyesi yine yanlarında. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber hocalarımız gençlerimizin doğru tercih yapmaları, hayallerine ulaşmaları için yanlarında oluyor. Biz, Haliliye Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ettik, etmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, her zaman yanlarında ve destekçileriyiz" diye konuştu.