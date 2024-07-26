Öğrenci dostu bir kent Çorum

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, gençlere sunduğu sosyal ve eğitim imkânlarıyla üniversite adaylarının gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri bir şehir olduğunu söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Aşgın "Üniversiteli gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.Çorum'un kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aşgın "Hititler'den Roma ve Bizans dönemlerine, Selçuklular'dan Osmanlılar'a uzanan köklü bir geçmişe sahip olan bu şehir, tarihi eserleri ve müzeleriyle gençler için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Hitit Üniversitesi'nin bulunduğu Çorum, gençlere modern eğitim imkânları sunan bir üniversite kenti olarak da öne çıkıyor" dedi.Başkan Aşgın, gençlerin tercihlerini Çorum'dan yana yapmaları durumunda şehrin sunduğu eğitim, kültür, sanat ve spor imkânlarıyla hayatlarını zenginleştirebileceklerini belirtti. Gençlerin zaman geçirebileceği aktivite alanları ve spor tesisleri bakımından Çorum'da önemli yatırımların hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aşgın, 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 8 farklı bölgede gençlik merkezleri ve spor sahalarının gençlerin hizmetinde olduğunu ifade etti.Çorum'un ulaşım konusunda da sorunsuz bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, özellikle öğrencilere sunulan abonman kart uygulamasıyla toplu ulaşım hizmetlerinden çok uygun fiyatla yaralanabildiklerini söyledi. Genç girişimciler için destek programları, öğrenci projelerinin desteklenmesi gibi girişimlere de her zaman katkıda bulunduklarını ifade eden Aşgın, üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmeti, konserler, gezi ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini de sözlerine ekledi.