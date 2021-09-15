Öğrenci Eş Anlamlısı – Öğrenci Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Öğrenci eş anlamlısı olan kelime gün içinde sık sık karşımıza çıkıyor. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denirken öğrenci eş anlamlısı nedir? Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne sorusuna yanıt aranıyor. Konuşma dilinde kullanmayı tercih ettiğimiz eş anlamlı kelimeler kurduğumuz cümlede herhangi bir anlam düşüklüğüne yol açmaz. İşte Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

ÖĞRENCİ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler, cümlede yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında bir düşüklük ve bozulma olmaz. Öğrenci, bir okul veya kurstaki derslere katılarak eğitim-öğretim alan kişi anlamını taşır. Eş anlamı da sıkça araştırılan kelimenin yerine talebe kullanılabilir.

Öğrenci sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler okullu ve talebe sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ÖĞRENCİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMI OLAN SÖZCÜKLER

Öğrenciler bugünden itibaren ödevlerini yapacak

Dünden kalan ödevlerine yine talebeler yardım etti.

EŞ ANLAMLI KELİMLER HAKKINDA!

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler.