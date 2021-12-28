Öğrenci partilerinde Omicron dans etti

Giriş Tarihi: 29.12.2021

Kampüs ve yurtlardaki Kovid-19 vakaları son 1 haftada hızla arttı. Birçok üniversitede online eğitime geçildi. Bazılarında yüz yüze sınavlar kaldırıldı. Vaka artışında öğrencilerin katıldığı yeni yıl partilerinin etkili olduğu iddia ediliyor