Öğrenci partilerinde Omicron dans etti

Hızlı bulaşma özelliği olan Omicron
varyantı nedeniyle kampüslerdeki ve yurtlardaki vaka sayısı çoğaldı. Boğaziçi
ve Koç
üniversitelerinden sonra İstanbul
'daki bazı üniversitelerde de güz dönemi sonuna kadar online eğitime geçilmeye başlandı. Yapılmayan ara sınavların yüz yüze yerine proje ağırlıklı olması yönünde kararlar alındı. Özellikle son bir hafta içerisinde öğrenciler arasında vaka sayısının arttığına dikkat çeken üniversite yetkilileri, SABAH
'a yaptığı açıklamalarda "Yeni yılın yaklaşmasıyla öğrenciler yılbaşı partileri düzenlemeye başladı. Birçok etkinliğe katıldılar. Maalesef sosyal mesafe ve hijyen kuralları bu tarz etkinliklerde göz ardı edilebiliyor. Ancak vakaların hastalığı ağır geçirmediğini biliyoruz" diye konuştu. Boğaziçi Üniversitesi
'ndeki yurtlarda daha önce haftada 4 ya da 5 vaka tespit edilirken, bu sayı geçen hafta 100 civarına yükseldi. Galatasaray Üniversitesi
'nde ise son bir haftada vakalarda ciddi bir artış olduğu öğrenildi.
FAKÜLTE İNİSİYATİFİNE BIRAKILDI
Vakaların artış göstermesi nedeniyle önceki gün birçok üniversitede senato toplantıları yapıldı. Birçok üniversite uygulamalı derslerin olduğu bölümler hariç eğitimlerin ve finallerin online ya da yüz yüze yapılması kararını fakültelerin ve öğretim üyelerinin inisiyatifine bıraktı. Galatasaray Üniversitesi'nde birçok akademisyenin finallere kadar kalan derslerini online yapacağı ancak finalleri yüz yüze gerçekleştirecekleri öğrenildi. Altınbaş Üniversitesi
'nde ise hibrit eğitim kapsamında online devam eden derslerin sınavları online yapılacak. Tıp, dişçilik ve hukuk yüz yüze devam edecek. Bu derslerin sınavları da yüz yüze yapılacak. Diğer bölümlerle ilgili karar fakülte yönetimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Koç Üniversitesi
7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırmıştı. Üniversite 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.
BOĞAZİÇİ'NDE YENİ ÖNLEMLER
Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı. Önceki gün alınan yeni bir kararla ara sınavlara da yeni düzenleme getirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada "28 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan ara sınavların yüz yüze yapılmaması, dersi veren öğretim üyesinin kararına bağlı olarak ertelenmesi, son sınavın ağırlığının artırılması ya da çevrimiçi veya ödev ya da proje şeklinde yapılması uygun görülmüştür" denildi. Kampüste virüse karşı yeni önlemler de alındı. Kütüphane, yemekhane ve kantinlerde sandalye sayısı azaltılacak, yemekhanelerde isteyenlere paket yemek servisi sağlanacak. Öğrenci etkinlikleri de 23 Şubat'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.
İTÜ'DE EŞZAMANLI DERS
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vaka sayılarının hızla arttığını gözlemlediklerini belirterek "Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk. Yarı yıl sonuna kadar öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek. Sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak zoom yayınından uzaktan takip edecektir. Merkezi derslik binasındaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır" dedi. Sınavlar ise yüz yüze yapılacak.