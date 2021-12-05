Öğrenci teklif etti MEB hayata geçirecek





ÇOK SEVİNDİM

SABAH'a konuşan Kızılağıl 6 arkadaş olarak şûraya katıldıklarını belirtip "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak konusunda neler yapılabileceğini çok düşünmüştüm. Teknoloji artık eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Yüksek gelirli aileler çocuklarına tablet, bilgisayar alabiliyor ama düşük gelirli aileler için bu zor bir şey. Bu sıkıntıyı uzaktan eğitim döneminde de gördük. Öğrenciler için bu cihazlarda bir vergi indirimi yapılabilir diye düşündüm. Bu öneriyi de genel kurulda dile getirdim. Bakan bey de oradaydı. Oylanıp kabul edilince çok mutlu oldum, çok sevindim" dedi.