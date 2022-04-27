Öğrenci yerleştirme ve bursluluk sınavı 11 Haziran’da

Yakın Doğu Üniversitesi'nin yeni öğretim yılı için düzenlediği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı'na, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC'de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler katılabilecek. Sınav sonucunda öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkı kazanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 "KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı"'na katılacak öğrencilerin, en geç 10 Haziran 2022 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak olan KKTC'li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü'ne başvuracak. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC'deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı'na başvuracak tüm adaylar, sınava www.kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabilecekler.