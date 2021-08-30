"Öğrenciler arkadaşlık ilişkilerini özledi"

Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi "yüz yüze" başlayacak. Mart 2020'den bu yana eğitim çoğunlukla uzaktan yapıldığından öğrenci ve veliler heyecanla hazırlıklara başladı. Nun Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye SABAH'a yaptığı açıklamalarda yeni eğitim öğretim yılına tüm önlemleri alarak başlayacaklarını belirtti.
AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMESİ
Yeni eğitim ve öğretim yılında öncelikli amaçlarının öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri sağlıklı bir ortam sunmak olduğunu belirten Üye, "Okulumuz güvenlik ve hijyen konusunda tüm tedbirleri sıkı bir şekilde almakta ve uygulamaya geçirmektedir. Veli ve öğrencilerimiz alınan önlemler hakkında detaylıca bilgilendirilerek adaptasyon konusunda ilk adımlar atılacaktır. Bu şekilde, yaşanan ya da yaşanabilecek kaygının en aza indirilmesi, veli ve öğrencilerimizin zihinlerinde soru işareti kalmaması hedeflenmektedir" dedi.
ÖĞRENCİLER ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİ ÖZLEDİ
"Öğrencilerimiz, evde oldukları süreç boyunca her şeyden ziyade arkadaşlık ilişkilerini özlediklerini sıkça ifade ediyorlar. Okula dönüş sonrası adaptasyonu kolaylaştırabilmek adına sosyal ilişkileri ön plana çıkaran, iletişim becerilerini geliştirecek, arkadaşlıklarını yüz yüze devam ettirmelerini kolaylaştıracak ders içi ve ders dışı etkinliklerle birlikte öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmayı planlıyoruz. Özellikle psikolojik dayanıklılık, duygu düzenleme ve stres yönetimi; akademik becerilerin desteklenmesi ve motivasyonel etkinlikler gibi çalışmaları da belirli rutinlerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Böylece öğrencilerimizin yaşayabileceği uyum problemlerini en aza indirmeyi hedefliyoruz."
ÇEVRİMİÇİ SÜREÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEKNOLOJİ BAĞIMLISI YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
"Bu senenin pek çok açıdan öneminin farkındayız. Bu minvalde, okulumuzda hazırlık öğrencilerimizin yeni okul ortamına alışmaları için kurumdaşlık ve aidiyet gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz; diğer kademelerimizdede, uzun bir sürenin ardından yeniden fiziksel ortamda bulunmayı kolaylaştırmak adına iletişimi güçlendiren noktalara dair uygulamalar ve psikoeğitim çalışmaları yapılacağız. Aynı zamanda çevrim içi sürecin arttırdığı ve öğrencinin akademik ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyen teknoloji bağımlılığını önleme amacıyla da psikoeğitimler yapılacak ve öğrencimizin okul ve yurt ortamında bilgisayarı kontrollü bir şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik uygulamalar olacaktır."
VELİLERİMİZİ HER KONUDA SAMİMİYET VE ŞEFFAFLIKLA BİLGİLENDİRECEĞİZ
"Belirsizliklerin ve bilinmeyenlerin olduğu yerde kaygının da arttığı bilincinden hareketle, velilerimizi samimiyet ve şeffaflıkla süreçlerimizden haberdar etmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda oryantasyon haftasında velilerimiz ile de bir araya gelerek, okula dönüş temalı bir buluşma gerçekleştireceğiz. Okul sistemine, yapılan hazırlık ve çalışmalara yer verilecek bu buluşmada, velilerimizin soruları da yanıtlanmış olacak. Bununla birlikte, oryantasyon sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili de psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz tarafından düzenlenecek seminer ile velilerimiz bilgilendirilecek ve ebeveynlere rehberlik edilecek. Velilerimiz, ihtiyaç duydukları her an veli iletişim sistemi üzerinden öğretmenlerimizle bireysel şekilde iletişime geçmeye ve süreci takip etmeye devam edecek. Ayrıca fiziki koşulların pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenmesi; sınıf, yemekhane, kütüphane vb. bütün ortak kullanım alanlarının hijyen açısından en sağlıklı hale gelmesi, öğrencilerimizin iyi oluşunu koruma ve sürdürmeye yönelik, sağlık ve güvenlik protokollerimizin uygulanması da velilerimizin kaygılarını azaltacak diğer unsurlar olacaktır."