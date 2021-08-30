"Öğrenciler arkadaşlık ilişkilerini özledi"

VELİLERİMİZİ HER KONUDA SAMİMİYET VE ŞEFFAFLIKLA BİLGİLENDİRECEĞİZ

"Belirsizliklerin ve bilinmeyenlerin olduğu yerde kaygının da arttığı bilincinden hareketle, velilerimizi samimiyet ve şeffaflıkla süreçlerimizden haberdar etmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda oryantasyon haftasında velilerimiz ile de bir araya gelerek, okula dönüş temalı bir buluşma gerçekleştireceğiz. Okul sistemine, yapılan hazırlık ve çalışmalara yer verilecek bu buluşmada, velilerimizin soruları da yanıtlanmış olacak. Bununla birlikte, oryantasyon sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili de psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz tarafından düzenlenecek seminer ile velilerimiz bilgilendirilecek ve ebeveynlere rehberlik edilecek. Velilerimiz, ihtiyaç duydukları her an veli iletişim sistemi üzerinden öğretmenlerimizle bireysel şekilde iletişime geçmeye ve süreci takip etmeye devam edecek. Ayrıca fiziki koşulların pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenmesi; sınıf, yemekhane, kütüphane vb. bütün ortak kullanım alanlarının hijyen açısından en sağlıklı hale gelmesi, öğrencilerimizin iyi oluşunu koruma ve sürdürmeye yönelik, sağlık ve güvenlik protokollerimizin uygulanması da velilerimizin kaygılarını azaltacak diğer unsurlar olacaktır."