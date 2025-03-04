Öğrenciler iyilik için seferber oldu

Ramazan ayının gelişi Türkiye genelindeki birçok okulda coşkuyla karşılanıyor. Ramazan ayının manevi iklimi ilkokullardan lise seviyesine kadar hem okul yöneticileri, hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından yaşatılıyor. Birçok okul, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte yıldız ve hilallerle süslendi. Okullarda ramazan sokağı köşesi oluşturuldu. Sadaka vermeye teşvik etmek için öğrenciler kendi aralarında videolar çekip sosyal medyada yayınlıyor. Ramazan ayının manevi atmosferini okullarda yaşatmak için bu ayla ilgili resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları da düzenlendi. Bazı liselerde ise öğrencilerin kendi aralarında iftar programları düzenledikleri öğrenildi. Sınıf ve veli iftarlarıyla öğrenciler her akşam başka bir evde iftar sofralarına konuk olacak.

SADAKA RUHU GÜÇLENDİ

İstanbul Esenler'deki Ekrem İnci Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmenleri eşliğinde hep bir ağızdan coşkuyla ilahi söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. O görüntüleri İstanbul Valisi Davut Gül de kendi sosyal medya hesabından paylaştı. O öğrenciler ihtiyaç sahibi akranları için özel bir projeyi daha hayata geçirdi. Haydi Sen de İyiliğe Başla projesi kapsamında her hafta cuma günleri gönüllü öğrenciler bu proje için oluşturulan robota sadaka veriyor. Sadakabot adı verilen bu robotla toplanacak sadakalar ay sonunda öğretmenler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. SABAH'a konuşan okul müdürü Servet Ciritçi, "Öğrencilerimiz bu projeyi çok sevdi. Ramazan ayı aynı zamanda bizim için kültürel bir olgu. Öğrencilerimizin iyilik yapma potansiyellerini ortaya çıkararak veren el olabilmelerini sağlamayı, empati duygusunu geliştirmeyi, çevresine duyarlı bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ramazan ayı bu ruhu geliştirmek için yüksek manevi bir atmosfere sahip. Öğrencilerimiz bu sosyal sorumluluk projelerini gönülden yapıyorlar" dedi.

LİSELERDEN SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Özellikle lise kademesindeki öğrenciler ise yardımlaşmayı, empati kurmayı, çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olmayı teşvik etmek için bu yönde mesajlar içeren kısa videolar çekip sosyal medyada yayınlıyor. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Dilde Dile Ramazan: Bizim Sözlerimiz" projesi kapsamında "Ramazan geçer, bereketi kalır", "Gönülden verilen her şey güzelleşir", "Sevgiyle paylaşılan her lokma daha anlamlıdır" gibi sözlerle ramazan ayını kutlayan videolar paylaştı. TEB Ataşehir Anadolu Lisesi'nde benzer bir proje kapsamında öğrenciler çektikleri videolarla ramazan ayında kardeşlik, barış ve yardımlaşma mesajları verdi.