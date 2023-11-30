Öğrenciler keyifli anlar yaşadı

Koordinatörlüğünü YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü'nün yaptığı etkinlikle öğrenciler kitap okumaya teşvik edilirken; çarkıfelek, eğitici kart oyunları, atasözleri ve deyimler, merak uyandırma, canlandırma, Atatürk'ün hayatı, karoke ve çeşitli etkinliklerle de eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadılar.

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı geliştirmek için merak uyandıran eğlenceli etkinliklerin önemine değinen YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü, "Merak, çocukların öğrenme isteğini tetikler ve onları kitapların sayfalarına çekmeye yardımcı olur. Eğlenceli etkinlikler ise çocuklara kitap okumayı sadece bir öğrenme aracı olarak değil, aynı zamanda keyifli bir aktivite olarak görmelerini sağıyor" ifadesini kullandı.

Yakın Doğu İlkokulu'nda düzenledikleri okuma şenliği, ilkokul öğrencilerimizin kitapla güçlü bir bağ kurmalarına olanak sağladığını belirten Doç. Dr. Köprülü, "Diğer yanıyla geleceğin sınıf öğretmenleri olacak öğrencilerimiz için de çok değerli bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.