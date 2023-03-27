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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:10 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:33

Öğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi

10 okuldan 500 öğrenci, Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek sanatla dolu bir hafta geçirdi. Nisan ayında da devam edecek etkinlikte müzeleri ziyaret eden öğrenci sayısı bine ulaşacak. Şubat ve Mart ayında gerçekleştirilen kültür turlarında yaklaşık 500 öğrenci Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi ziyaret etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi

Nisan ayında da devam edecek olan etkinlikte, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Bekirpaşa Lisesi'nden 500 öğrenci daha Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret edecek. Böylece KKTC'deki okullarda eğitim gören bin öğrenci sanatın ilham veren gücüyle daha yakından tanışacak. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi.

Surlariçi Şehir Müzesi'ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs'ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu'nun Lefkoşa'yı fethi, İngilizlerin Larnaka'ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler. Dereboyu'nda yer alan GÜNSEL Sanat Müzesi'ni de gezen öğrenciler, bir yandan 14 Türk Topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu gezerken diğer yandan KKTC'nin milli otomobili GÜNSEL'i de incelediler. Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "Ülkemizin farklı okullarında eğitim gören çocuklarımızı müzelerimizde ağırlayarak onları sanatın büyüsüyle tanıştırmak bizim için çok büyük bir mutluluk ve deneyim oldu" dedi.

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Öğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi
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