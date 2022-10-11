Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı: Ailemizi daha sık göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üniversiteyi ailesinden uzak okuyan öğrencilerin memleketlerine gidebilmeleri için yılda iki kez yol ücretlerinin karşılanacağı" müjdesi gençleri mutlu etti. Memleketlerine gitmek isteyen ancak yol masraflarından dolayı zorlanan öğrencileri rahatlatacak olan yeni düzenlemeyle üniversite öğrencileri yılda iki kez para vermeden ailelerinin yanına gidebilecek. SABAH'a konuşan öğrenciler "Ailemizi artık daha sık görebileceğiz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yardımda bulunması çok isabetli oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler" dediler. İşte duygularını SABAH'la paylaşan öğrencilerin görüşleri:(Burdur Mehmet AkifErsoy Üniversitesi):Ailem Gaziantep'te yaşıyor.Otobüs ücretimgidiş-geliş 860 TL gibiyüksek bir rakam olduğuiçin evime sık sık gidemiyordum.Yakın çevrelerdeolanlar evlerine giderkenben gidemediğim içinüzülüyordum. Ücretimkarşılanırsa yol parasınıdüşünmeden evime ulaşabileceğim.(Mehmet AkifErsoy Üniversitesi): AilemKonya'da. Üniversiteninilk yılında 60 Lira'ya gittiğimyolu bu yıl 250 Lira'yagitme durumunda kaldım.Bu durumda benimyolculuk öncesi ve sonrasıbazı ihtiyaçlarımı gözardı etmeme sebep oldu.Böyle bir yol masrafı yardımınınbizlere sunulmasındandolayı çok mutluyum.(Ankara HacıBayram Veli Üniversitesi):Ailem Gaziantep'te. Yolücretleri çok pahalı olduğuiçin olabildiğince azgitmeye çalışıyordum.Ama yeni düzenlemeyledaha rahat olabileceğim.Çok sevindim. Ailemdenuzaktayken onları özlüyorumama pahalılıktandolayı gidemiyordum.Yılda iki kez paravermedengideceğiz.(Gazi Üniversitesi): Ailem Samsun'da. Samsun Ankara'ya çok uzak. Yol ücretleri de çok pahalı. Ailemin yanına giderken maddi açıdan çok zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yardımda bulunması çok isabetli oldu.