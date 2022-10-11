Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı: Ailemizi daha sık göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üniversiteyi ailesinden uzak okuyan öğrencilerin memleketlerine gidebilmeleri için yılda iki kez yol ücretlerinin karşılanacağı" müjdesi gençleri mutlu etti. Memleketlerine gitmek isteyen ancak yol masraflarından dolayı zorlanan öğrencileri rahatlatacak olan yeni düzenlemeyle üniversite öğrencileri yılda iki kez para vermeden ailelerinin yanına gidebilecek. SABAH'a konuşan öğrenciler "Ailemizi artık daha sık görebileceğiz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yardımda bulunması çok isabetli oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler" dediler. İşte duygularını SABAH'la paylaşan öğrencilerin görüşleri:
YOL PARASINI DÜŞÜNMEYECEĞİM
Gül ŞİMŞEK
(Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi):
Ailem Gaziantep'te yaşıyor.
Otobüs ücretim
gidiş-geliş 860 TL gibi
yüksek bir rakam olduğu
için evime sık sık gidemiyordum.
Yakın çevrelerde
olanlar evlerine giderken
ben gidemediğim için
üzülüyordum. Ücretim
karşılanırsa yol parasını
düşünmeden evime ulaşabileceğim.
Ramazan Sami CÖMERT
(Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi): Ailem
Konya'da. Üniversitenin
ilk yılında 60 Lira'ya gittiğim
yolu bu yıl 250 Lira'ya
gitme durumunda kaldım.
Bu durumda benim
yolculuk öncesi ve sonrası
bazı ihtiyaçlarımı göz
ardı etmeme sebep oldu.
Böyle bir yol masrafı yardımının
bizlere sunulmasından
dolayı çok mutluyum.
ÇOK İSABETLİ BİR DESTEK
Yunus Emre AYTEKİN
(Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi):
Ailem Gaziantep'te. Yol
ücretleri çok pahalı olduğu
için olabildiğince az
gitmeye çalışıyordum.
Ama yeni düzenlemeyle
daha rahat olabileceğim.
Çok sevindim. Ailemden
uzaktayken onları özlüyorum
ama pahalılıktan
dolayı gidemiyordum.
Yılda iki kez para
vermeden
gideceğiz.
Emine TEKER
(Gazi Üniversitesi): Ailem Samsun'da. Samsun Ankara'ya çok uzak. Yol ücretleri de çok pahalı. Ailemin yanına giderken maddi açıdan çok zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yardımda bulunması çok isabetli oldu.