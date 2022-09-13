Öğrencilerde ’ayrılık kaygısına’ dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılına dün başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül'e kadar sürecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öğrencilerin çoğu okula kavuşmanın heyecanını yaşarken bazı öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemedi. İlkokula başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar sınıfa girmek istememe gibi problemler yaşamasının ebeveynden ayrılmak istememesi sonucunda ortaya çıktığını vurguladı.

KARIN AĞRISI BELİRTİ OLABİLİR

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Genç Psikiyatristi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çakıroğlu, okullar açılırken karşılaşılabilecek sorunlar ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Çakıroğlu, sabah okula gitmeden yaşanan karın ağrıları, kusmalar ve mide bulantılarının kaygının bedensel belirtileri olabileceğini ifade etti. Bu durumda, kararlı bir şekilde çocuğun okula devamlılığının sağlanması ve aynı zamanda da bir uzmandan destek alınmasının uygun olacağını tavsiye etti.

ERGENLERDE OKUL REDDİ GÖRÜLÜYOR

Okul reddinin ise biraz daha farklı bir kavram olduğuna işaret eden Çakıroğlu, "Ebeveynden ayrılmaktan veya okuldan korkmaktan ziyade okulu istememe durumudur ki daha büyük yaşlarda ve birçok sebeplerle görülebilir. Yine bir uzman desteği en doğrusu olacaktır" hatırlatmasını yaptı. Duygusal gelişim sürecinde ise çocuğun, temel olarak yaşına uygun bir şekilde duygularını fark edebilen ve ifade edebilmesi, dürtü ve duygu kontrolünü kısmen de olsa sağlayabilmesi, çok bebeksi tepkilere başvurmaması gerektiğini vurguladı.