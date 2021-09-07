Öğrencilerde ilk ders heyecanı

Kağıthane'de de benzer manzaralar vardı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre okullarından ayrı kalan çocukların ilk gün heyecanı yüzlerinden okundu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ile birlikte çocukları; okulların açıldığı ilk gün yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.



KAĞITHANE BELEDİYESİ YAZI ÇALIŞARAK GEÇİRDİ



Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesi için Kağıthane Belediyesi, tüm yaz boyunca çalışmalarını sürdürdü. Okullardan gelen talep doğrutusunda belediye ekipleri bahçe, koridor, merdiven, lavabo ve sınıfların detaylı temizlik ve dezenfektesini yaptı. Ayrıca okulların çatı, duvar, bahçe ile elektrik ve su tesisatları tadilattan geçirildi. Belediye bu yaz 10 bine yakın çocuk ve gence 20 farklı branşta spor eğitimi verdi. İhtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye ve giyim desteğinde bulundu. YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz online kurslar açan Kağıthane Belediyesi, üniversite tercihlerinde de uzman rehberler eşliğinde gençlerin yanında oldu. İlçeye 2 yeni millet kıraathanesi kazandıran belediye, öğrencilerin kaynak kitap arayışındaki adresi oldu.





BAŞKAN ÖZTEKİN: ''SAĞLIK VE EĞİTİMDEN TASARRUF EDEMEYİZ''



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin okuldaki öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelerek yeni eğitim yıllarını kutladı. Başkan Öztekin burada; '' Öncelikle yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi olması gereken yerde, sınıflarında görmekten çok mutluyuz. Bunun gerçekleştirebilmek için hem devletimiz hem de yerel yönetimler olarak bizler çok çalıştık. Bundan sonra da çocuklarımızın eğitimlerini okullarında alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Hayatta her şeyden tasarruf edilebilir ama sağlık ve eğitimden tasarruf edemeyiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz de evlerinde arkadaşlarından uzakta çok sıkılmışlardı. Tekrar kısıtlamalı sürece dönmemek için kendilerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Tedbirlere her zamankinden daha çok uymalılar. '' diye konuştu.