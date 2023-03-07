Öğrencilere 649 noktada sınav desteği

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için açtığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın (DYK) sayısı 649'a ulaştı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapıyor. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek oluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Afet bölgesinde LGS ve YKS'ye yönelik 649 noktada açtığımız destekleme ve yetiştirme kurslarımıza öğrencilerimiz yoğun katılım gösteriyor. Çocuklarımıza hayallerini yaşatabilmek ülküsüyle çalışıyoruz" dedi.