Öğrencilere ’sosyal ağ’ uyarısı

Öğrencilerin sosyal ağlarda kesinlikle okul adreslerini paylaşmamaları, tanımadığı kişilerin arkadaşlık tekliflerini reddetmeleri ve paylaştıkları şeyleri yabancıların görmelerinin önüne geçmeleri gerekiyor.

Sosyal ağların bilinçsiz kullanımı tüm dünyada çeşitli sorunlara yol açarken, özellikle genç yaştaki kişilerin bu ağlarda kontrolsüz şekilde hareket etmeleri zarar görmelerine de neden olabiliyor. Bu kapsamda BTK'ya bağlı Güvenli İnternet Merkezi özelikle bu dönemde ailelerinin denetiminden kısmen uzaklaşan öğrencilerin sosyal ağlarda nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"Sosyal ağlar arkadaşlarımızla bizlere sürekli temas halinde olabileceğimiz, beğendiklerimizi paylaşabileceğimiz bir ortam sunuyor. Fakat sosyal ağlar kişisel bilgilerinizi, paylaşımlarınızı, arkadaşlarınızı herkesin görebileceği ortamlardır. O yüzden bir kaç noktaya dikkat ederek sosyal ağlarda daha güvenli olabilirsiniz" açıklamasında bulunan Güvenli İnternet Merkezi dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde açıkladı:

"Kişisel bilgilerinizi herkesle paylaşmamanızı tavsiye ederiz. Bunlar telefon numaranız; ev, okul ve iş adresiniz, doğum gününüz, yaşınız; T.C. kimlik numaranız, e-mail adresiniz.

Paylaştıklarınız şeyleri istemediğiniz kişilere kapatın. Yani gönderilerinizi, ailenizle ilgili bilgilerinizi, ilişki durumunuzu, ilgilendiklerinizi, dini inanç ve siyasi görüşünüzü, bulunduğunuz yeri, size ait fotoğraf ve videolarınızı yabancılara kapatın."

ZARAR GÖREBİLİRSİNİZ

En önemli kurallardan birinin ise sosyal ağ kullanıcılarının tanımadığı kişilerin arkadaşlık tekliflerini reddetmeleri gerektiği olduğu belirtilirken, "Çünkü tanımıyorsunuz, niyetini bilmiyorsunuz, zarar görebilirsiniz, üzülebilirsiniz" denildi.

Ayrıca güçlü şifreler oluşturulması ve bu şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Sizin adınıza arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirler, zor durumda kalırsınız. Profilinizde sizin istemediğiniz şeyleri paylaşabilirler. Profil resim ve ayarlarınızı değiştirebilirler. Profilinizi kullanan arkadaşınız olur, sorumlu ise siz olursunuz."