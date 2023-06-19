Öğrencilere uygulamalı olarak arıcılık eğitimi veriliyor

Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi hayvansal ve Teknoloji bölümü tarafından Kampüs alanında birçok bitkinin deneme ekimi yapılmasının yanı sıra hayvancılığın geliştirilmesi noktasında da bazı çalışmalar gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi hayvansal ve Teknoloji bölümü Araştırma görevlisi Mustafa Güneşdoğdu, yaklaşık 5 yıldır üniversite bünyesinde arıcılık faaliyetini yürüttüklerini söyledi.

Güneşdoğdu,"burada gerek üniversite içerisinde bal üretimi, gerekse akademik çalışmalar için arıcılık faaliyetini sürdürerek bilimsel çalışmalar, tez yürütmesi, öğrencilere teknik açıdan arıcılığı anlatmak amacıyla arıcılık yapılmaktadır" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda burada farklı polenli ikameli yemlerin arı performansına etkisini incelediklerini hatırlatan Mustafa Güneşdoğdu," Muş bölgesinden topladığımız arı zehrinin farklı kanser veya patojenlerin üzerindeki etkilerini inceledik. Buradaki amacımız hem Muş halkına, Muş yöresine hem de öğrencilerimize iyi bir akademik çalışma vermek ve onlara destek olmaktır" diye konuştu.

Muş özellikle bitki popülasyonu açısından çok önemli bir bölgeye sahip olduğunu dile getiren Güneşdoğdu şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışmaya göre 94 tane endemik bitkimiz üniversitemizdeki öğretim üyesi hocalarımız tarafından tescillendi. Bu da balımızın ve diğer arı ürünlerimizin kalitesinin oldukça üst seviyede olduğunun bir göstergesidir. Ancak Muş bölgesi özellikle Mayıs ayından itibaren dış illerden müthiş bir göç alan bir yerdir. Arıcılarımız buraya çok rağbet gösteriyor. Çünkü geniş coğrafik bir bölgesi var. Gerek ovası, gerek dağlık bölgeleri Muş'un arıcılık açısından önemli bir konuma sahip olduğunu göstermektedir." dedi.

Arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Güneşdoğdu, "Üniversitemiz olarak gerek arıcılar birliği, gerek köyler, gerekse de STK'lardan gelen talepler üzerine burada çiftçilerimize gönüllü olarak eğitim vermekteyiz. Arı hastalıkları, ana arı üretimi ve arı sütü üretimi gibi konularda destek vermekteyiz. Arıcılarımızdan da öğreneceğimiz, bizim de onlara öğreteceğimiz konular var" ifadelerini kullandı.