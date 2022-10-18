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Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:14 Son Güncelleme: 18.10.2022 11:27

"Öğrencilerimiz bizim emanetimizdir"

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrencilerimiz bizim emanetimizdir

Çukurova Üniversitesi Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Süleyman Elban’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile ilgili yetkililer katıldı.

Adana Çukurova Üniversitesi Güvenlik Koordinasyon Toplantısında değerlendirmede bulunan Vali Elban, "Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden ilimize gelerek burada üniversite öğrenimi alan öğrencilerimiz bizim emanetimizdir. Onların üniversite eğitimlerini layıkıyla almaları ve bu süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeleri bizim için çok önemli. Çalışmalarımızı bu amaçla koordineli bir şekilde yürütmeliyiz" dedi.

Öğrencilerin maruz kalabilecekleri tüm olumsuzluklara karşı önlem alınmasının önemine değinen Vali Elban, "Gerekli güvenlik önlemlerini aldığımızda öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler. Gerekli koordinasyonun sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getireceğine inancının tamdır" diye konuştu.

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"Öğrencilerimiz bizim emanetimizdir"
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