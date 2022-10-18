Adana Çukurova Üniversitesi Güvenlik Koordinasyon Toplantısında değerlendirmede bulunan Vali Elban, "Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden ilimize gelerek burada üniversite öğrenimi alan öğrencilerimiz bizim emanetimizdir. Onların üniversite eğitimlerini layıkıyla almaları ve bu süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeleri bizim için çok önemli. Çalışmalarımızı bu amaçla koordineli bir şekilde yürütmeliyiz" dedi.

Öğrencilerin maruz kalabilecekleri tüm olumsuzluklara karşı önlem alınmasının önemine değinen Vali Elban, "Gerekli güvenlik önlemlerini aldığımızda öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler. Gerekli koordinasyonun sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getireceğine inancının tamdır" diye konuştu.