Öğrencilerin başarısını Matematik sokakları artırıyor

Millî Eğitim Bakanlığınca "her yerde matematik" anlayışıyla hazırlanan Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirilmişti. 2022 yılının mayıs ayında başlatılan Matematik Seferberliği kısa sürede Türkiye'nin birçok iline yayıldı. Öğrencilerin matematiği sevmesi ve okullarda başarının artmasının amaçlandığı seferberlik anlayışı matematikte öğrencilerin başarısını da artırdı.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

Hem Bakanlığın hem de Sakarya Valiliği'nin himayelerinde Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "BilimSakarya Projesi" kapsamında okullarda faaliyete geçirildi. Sakarya'daki okullarda oluşturulan "Matematik Sokakları" kısa sürede öğrencilerin dikkatini çekti.

"MATEMATİK SOKAKLARI ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ARTIRIYOR"

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Matematik Sokakları hakkındaki basın açıklamasında projenin hayata geçmesi sonrasında öğrencilerde nasıl bir farkındalık olduğunu şöyle anlattı: "Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 'Matematik dersini öğrencilere sevdirmek ve tüm öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek amacıyla bir seferberlik başlattık' açıklamaları doğrultusunda harekete geçtik.

Çocukların matematiği daha kolay öğrenebilmesi ve öğrendiklerini hayata geçirebilmesi adına bu seferberlikte biz de varız! Açılan matematik atölyelerinin yanında birçok okulda oluşturulan Matematik Sokağı ve koridorlarının öğrencilerin matematik biliminin farklı yönlerini tanıma, anlama, matematik dersinin sınıfla sınırlı olmadığını gösterme, sokak-matematik-oyun üçgeni oluşturarak dersi sevdirme noktasında farkındalık oluşturdu.

Eğitim alanında kaliteli değişimlerin, iyileşmelerin yapıldığı ve etkinliklerin sınıf dışı ortamlara taşınarak günlük yaşam becerilerini hayatı anlamak adına, farkında olmadan eğlenerek öğrenen öğrenciler için 'Matematik Sokağı' ve 'Matematik Koridorları' ön yargılardan kurtulmanın adresi oldu. Okullarda öğretmenlerin ve öğrencilerinin birlikte hazırladığı eğitim alanları, öğrencilerin matematik başarılarını artırmaya da büyük katkı sağlıyor."