Öğrencilerin hayatı yolda geçiyor

Eğitim otoritelerinin her fırsatta altını çizdiği "En iyi okul, eve yakın okuldur" mesajı dünya genelinde yapılan bir araştırmayla da ortaya konuldu. Zira okul çağındaki çocukların en verimli saatleri okul yolunda ziyan oluyor. Türkiye'de öğrencilerin çoğunluğu günün yüzde 13.8'ini okula gitmek ve eve dönmek için servis araçlarında ya da toplu taşıma araçlarında geçiriyor. Yürüyüş mesafesi de eklendiğinde bu oran günün yüzde 20'sini geçiyor. Özetle çocuklar günde en az 2 saatlerini yollarda harcıyor.Özellikle okul servisiyle yolculuk yapan öğrenciler araçta geçen vakitlerini cep telefonları ya da tabletlerinde oyun oynayarak geçiriyor. Bu alışkanlıklar da maalesef dijital ekrana maruz kaldıkları için konsantrasyon kaybına ve kendilerini gün içinde daha çok yorgun hissetmelerine neden oluyor. Ayrıca evinden uzak okullara giden öğrencilerin devamsızlıkları da artıyor. Ulaşım sorunu olmayan okullarda mesafe eve yakın olduğu için devamsızlık da azalıyor. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için gerek uyku düzeni gerekse okula uyum için uzmanlar "En iyi okul, eve en yakın olanıdır" diyor.Bir konum takip uygulaması dünyada ve Türkiye'deki çocukların her gün ev dışında ortalama ne kadar yol gittiğini ölçtü. Dünyada 5.8 milyon, Türkiye'de ise 250 bine yakın aktif kullanıcının geçtiğimiz ekim ayı içerisinde 07.00 ile 19.00 arasındaki 12 saatlik verileri ölçüldü. Yapılan araştırmanın sonucuna göre dünyada çocuklar her gün ortalama 12.3 kilometre yol gidiyor. Türkiye'deki çocuklar ise günde ortalama 3.6 kilometre yürüyor.Konum takip uygulaması Findmykids'in verilerine göre Türkiye'deki çocuklar dünyada en çok yürüyenler arasında yer alıyor. Türkiye'deki çocuklar aktif saatlerinin yüzde 6.5'ini yürüyerek geçirirken Rusya'da bu oran yüzde 5.5, Almanya'da yüzde 5.1. Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel, "170 ülkeyi kapsayan araştırmamızda, dünyadaki ve Türkiye'deki çocukların en aktif oldukları sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasındaki hareketlerini ölçümledik. Türkiye'deki çocuklar dünyada en çok yürüyenler arasında yer alıyor. Anne babaların çocuklarını yolda geçirilen zamanı en doğru şekilde değerlendirmeye, örneğin serviste oyun oynamak ya da video izlemek yerine kitap okumaya teşvik etmeleri yerinde olacaktır" dedi.