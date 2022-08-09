Öğrencilerin yüzde 97.6’sı yerleşti

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde gelinen son noktayı anlattı. Özer, "Eğitimi üretimle ilişkilendirdik. Öğrenciler eğitim alırken kendi ihtiyaçlarını karşıladı. 50 milyona yakın pay dağıttık" dedi. Özer ayrıca, okul öncesinde yaşananlara, ücretsiz yardımcı kaynaklar gibi ilklere yer verdi. Özer, öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri okula yerleştiğini açıkladı. Bakan Özer, mesleki eğitimde yaşanan dönüşümle birlikte öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerinin sürekli artmaya başladığını vurguladı. Bakan Özer, döner sermaye kapsamında yapılan üretimlere ilişkin de bilgi verdi. Öğrencilerin 9, 10 ve 11. sınıfta okurken asgari ücretin yüzde 30'u oranında, kalfa olan son sınıf öğrencilerinin ise yüzde 50 oranında ücret aldığını belirten Özer, bu ücretlerin tamamının devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Türkiye'de kayıtlı çırak ve kalfa sayısının 593 bine yükseldiğini duyuran Bakan Özer, hedefin 1 milyon olduğunu anımsattı. Öğrencilerin eğitim alırken kendi ihtiyaçlarını karşıladığına da dikkat çeken Özer, geçen yılki üretimden öğrencilerin 50 milyon, öğretmenlerin ise 110 milyon liraya yakın pay aldıklarını anlattı. Özer, "Kovid sürecinde gördük. Eğer siz mesleki eğitim okullarındaki üretim kapasitenizi artırırsanız olağanüstü bir durumda memleketin ve devletin ihtiyacı olan üretime çok rahat bir şekilde adapte edebilirsiniz. Türkiye kendi ihtiyacını karşıladığı gibi çoğu ülkeye maske gönderdi" dedi.