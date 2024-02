Öğrencilerini derse dans eşliğinde alan Şule Öğretmen büyük beğeni topladı

Merkez Kocasinan İlçesi Osman Zeki Yücesan İlkokulu 1. Sınıf Öğretmeni Şule Yüksel, tüm sınıflara sabah derse girmeden müzik eşliğinde kültürfizik hareketleri yaptırıyor. Müzik eşliğinde dans eden Şule öğretmene öğrencileri de eşlik ediyor. Şule öğretmeni sosyal medya hesabından yayınladığı dans görüntüleri kısa sürede viral oldu. SABAH, Şule öğretmeni ve öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER GÜNE DAHA ENERJİK BAŞLIYOR

Her sabah yaptıkları dansla öğrencilerin güne daha enerjik başladığını belirten Osman Zeki Yücesan İlkokulu Öğretmeni Şule Yüksel'i "Bu yapığımız çalışma Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim kurumlarında çocuklarımızın ders öncesinde daha sağlıklı bir yaşam becerisi kazandırılması amacıyla planlanmış olan kültürfizik etkinliği. Bizde Osman Yücesan İlkokulu olarak öğretmenler kurulu olarak bu etkinliği düzenli olarak hayata geçirmeye karar verdik. Bu doğrultuda her sabah okul girişlerinde 3-5 dakikalık kültür fizik etkinliği yapıyoruz. Ben çocukların dikkatini ve motivasyonunu artırmak amacıyla bu kültürfizik hareketlerini müzikle birlikte uyguluyorum.

Özellikle yöresel müziklerimizle hem okulu sevmelerini hem de heyecan dolu şekilde derse girmelerini sağlamak için yapıyoruz. Öğrencilerle yaptığımız dans sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Ben öğretmenlik kariyerimin dışında halk oyunları ile ilgilenmekteyim. Öğrencilerimizin motivasyonu artırmaya yönelik projeler yürüttüm. Bunu da kültürfizik etkinliği ile birleştirdim. Çocukların bu etkinliği coşkuyla yapması dikkat çekti. Sosyal medyada yoğun ilgi oldu. Buda bize mutlu etti. Çocuklar her gün heyecanla bugün ki etkinliğimiz ne olacak diye. Her gün yeni bir etkinlik ve hareketle başlamak çocukları heyecanlandırıyor. Bu durumun çocukların derslerdeki başarısını da olumlu etkiliyor. Çünkü çocuk kendisini zihinsel olarak iyi hissedince bu derslere de yansıyor. Spordun, müziğin sanatın eğitime olan katkısı çok fazla. Bunu da çocuklara yansıttığımız zaman okulu her şeyden önce seviyorlar. Bizim ilk hedefimiz de bu zaten" diye konuştu.

OKULA HEYECANLA GELİYORUZ

Her sabah ders öncesi yaptıkları dansla daha mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise Şule öğretmenlerinden ve müzikle dans etkinliğinden hayli memnun. 2. sınıf öğrencisi Semiha Özmen; "Sabahları okula dans ederek girmek çok güzel bir duygu. Dersleri daha iyi anlıyoruz, hem de spor yapmış oluyoruz" derken, 1. sınıf öğrencisi Billur Naz Demircan ise; "Burada öğretmenim bizi çok eğlendiriyor. Derslerimiz çok iyi. Burada sabahları dans ediyoruz. Öğretmenlerimizi de çok seviyoruz. Her sabah heyecanla müzik eşliğinde dans etmeyi bekliyoruz" dedi.

İlkokulda görev yapan Şule Öğretmen, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor | Video