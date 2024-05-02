Öğretmen atamalarında geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamalarına yönelik konuştu. A Haber'in canlı yayın konuğu olan Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili önümüzdeki hafta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına vurgu yaptı. Tekin "Başkan Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız" dedi. Bakan Tekin "Milli Eğitim Bakanı olarak genç kardeşlerimizin bir ağabeyi olarak atanmaları sürecini en yakından takip ediyorum. Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Biz bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bakanlık bünyesindeki ihtiyacımızın ne kadar olduğunu sağlıklı şekilde ortaya koymak zorundayız. İhtiyacımız olan kadro sayısını Maliye Bakanı ve Başkan Erdoğan ile paylaştık. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. 130'a yakın branşta atama yapıyoruz. Her branş eşit derecede önemlidir" diye konuştu.