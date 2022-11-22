Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye göre, görev yeri değişikliği yapan öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarının liselere nakil ve geçişlerinde gideceği okulda boş kontenjan kriteri aranmayacak.15 Kasım 2022'de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe dair detayları paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Görev yeri değişen öğretmenlerimiz, lise çağındaki çocuklarının nakil işlemlerindeki kontenjan sınırı nedeniyle kendi merkezî sınav puanlarının daha altında ya da kayıt alanlarının uzağında okullara gitmek durumunda kaldığına yönelik sorunları bize ilettiler. Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntılarını gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık. Buradaki kriterimiz, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda öğrencinin taban puanı, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda ise yerleştirme dengesinin sağlanması olacak." dedi.Görev yeri değişen öğretmenlerin çocukları, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan nakil yapabilecek.