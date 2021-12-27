Öğretmen dayağı şiddeti öğretiyor

Dr. Duygu Taşfiliz, bu durumun çok üzücü ve kabul edilemez olduğunu dile getirerek öğretmen dayağının çocuklara şiddeti öğrettiğini söyledi. Taşfiliz "Öğretmen dayağı çocuklara ciddi fiziksel ve duygusal zararlar verir ve onların zihinsel sağlıklarını, psikososyal gelişimlerini ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuğun, okula aidiyet hissini kaybetmesine akabinde de derslere ilgisizlik, akademik başarısızlık, arkadaş ilişkilerinde problemler yaşamasına sebep olabilir. Bu örnekte olduğu gibi 10 yaşında, savunmasız bir çocuğa kontrolsüz bir güçle uygulanan şiddetin boyutu ve sürekliği de çok daha ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir" diye konuştu.

AİLELERİN İYİ GÖZLEMLEMESİ GEREK

Taşfiliz, korku, öfke, endişe, utanç gibi olumsuz duyguların çok yoğun şekilde deneyimlenmesinin çocuklarda duygu durum bozuklukları ve travma sonrası stres bozuklukları gibi belirtilerin iyi gözlemlenmesi gerektiğine değindi. Bu belirtilerin kişiden kişiye değişebileceğine de işaret eden Dr. Duygu Taşfiliz, "Şiddete maruz kalan çocuklarda bu durumun ciddi bir bozukluğa dönüşmemesi sosyal destek, aile desteği ve profesyonellerin desteği ile önlenebilir. Ancak, bu gibi olumsuz deneyimlerin uzun süreli etkileri söylemek gerek" dedi.

ŞİDDET YİNE ŞİDDET DOĞURUYOR

Maruz kalınan şiddetin önemli sonuçlarından bir diğeri de çocukların şiddete eğilimini arttırması olduğuna vurgulayan" Ebeveynler, öğretmenler gibi kendilerine model olması gereken yetişkinlerin şiddet davranışları, çocukların da istemedikleri durumlarda kendinden güzçsüz kişilere şiddet uygulayarak istediklerini elde edebilceklerini öğretir ve sorun çözme yöntemi olarak kendilerinin de şiddete başvurma eğilimleri artarabilir. Bu da ne yazık ki, toplumda şiddetin devamlılığını getiren önemli sebeplerden biri" değerlendirmelerinde bulundu.

ÖĞRETMEN ROL MODELDİR

Taşfiliz "Çocuklar, eğitim sistemi içinde sadece bilgi öğrenmekle kalmıyor, duygu ve davranış düzenleme gibi birçok beceriyi de hem öğretmenler hem akranları ile ilişkileri sayesinde ediniyorlar. Kendi duygu düzenleme becerisi yeterli olmayan yetişkinlerin çocukları doğru yönlendirmesi ve psikososyal açıdan olumlu yönde gelişmelerine katkı sunmaları beklenemez" diye konuştu

AİLELERE ÖNERİLER

Taşfiliz, eğitimci ve ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

-Özellikle, çocuklara öfke gibi olumsuz duyguları hissetmelerinin normal olduğunun ancak şiddete şiddet ile tepki vermemesi gerektiğin anlatılması, bu tür bir davranışın çözüm olmayacağını, aksine sorunu daha zorlaştıracağını belirtmek önemli.

-Aileler ve diğer yetişkinler şiddete maruz kalan çocukların güvende hissetmeleri için kendilerinin onların yanında olduklarını ve şiddetin her türünün kabul edilemez bir davranış olduğunun mesajını net bir şekilde verebilmeliler.

PSİKOLOJİK ŞİDDET NASIL ANLAŞILIR?

-Fiziksel şiddet kadar psikolojik şiddetin de yıkıcı sonuçları olabilir. Psikolojik şiddetin kimi zaman diğer yetişkinler tarafından fark edilmesi daha zor olabilir. Çoğunuz şu davranışları gösteriyorsa psikolojik şiddete maruz kalmış olabilir:

-Okulda başarısızlık, okula gitmekte isteksizlik, özgüven eksikliği.

-İçe kapanma arkadaş ilişkilerinde problemler, dikkatini verememe

-Keyif aldığı şeylere karşı ilgi kaybı, huzursuzluk.

-Bu durumlarda ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, çocuklarını duygularını ifade etmeye teşvik etmeleri ve yaşadıkları olumsuz deneyimleri paylaşabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaları son derece önemlidir.