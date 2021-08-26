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Haberler Eğitim Haberleri Öğretmen mazeret ataması son dakika kararı: Mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak?
Giriş Tarihi: 26.8.2021 01:50 Son Güncelleme: 26.8.2021 01:50

Öğretmen mazeret ataması son dakika kararı: Mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak?

Öğretmen mazeret ataması son dakika kararı: Mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak?

Öğretmen özür grubu atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, mazeret ataması yapılamayan öğretmenler için bir belirsizlik oluşmuştu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eş durumu, yaz tatili, sağlık ve benzeri sebeplerle tayin isteyen öğretmenlerle ilgili son durumu açıkladı. Öğretmen mazeret ataması son dakika kararı ile mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak? İşte mazeret ataması konusunda son durum.

Bakan Mahmut Özer, 2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması ile iller arası yer değişikliği talebine yanıt alamayan öğretmenler için açıklamada bulundu. Özer'in açıklamasına göre mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak? İşte öğretmen tayin ve mazeret ataması son dakika kararı!

MAZERET TAYİNİ ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?

Geçtiğimiz gün açıklanan mazeret tayini sonuçlarının ardından, yer değiştirme talebi karşılanamayan öğretmenler için belirsizlik söz konusu olmuştu. Bu belirsizliği gidermek adına açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; mazeret ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinde hizmet vereceklerini duyurdu.

2021 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULA

Özür grubu tayin sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. MEB'den gelen açıklamaya göre; yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

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Öğretmen mazeret ataması son dakika kararı: Mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak?
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