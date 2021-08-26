Bakan Mahmut Özer, 2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması ile iller arası yer değişikliği talebine yanıt alamayan öğretmenler için açıklamada bulundu. Özer'in açıklamasına göre mazeret tayini çıkmayanlar ne yapacak? İşte öğretmen tayin ve mazeret ataması son dakika kararı!
Geçtiğimiz gün açıklanan mazeret tayini sonuçlarının ardından, yer değiştirme talebi karşılanamayan öğretmenler için belirsizlik söz konusu olmuştu. Bu belirsizliği gidermek adına açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; mazeret ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinde hizmet vereceklerini duyurdu.
Özür grubu tayin sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. MEB'den gelen açıklamaya göre; yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
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