Öğretmen özür grubu atama sonuç ekranı yayınlandı: MEBBİS Öğretmen yer değiştirme ve tayin sonuçları sorgula!

2021 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULA

MEB tarafından gelen açıklamaya göre; Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. MEB öğretmen tayin sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

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