Öğretmenler mutluluğu konuştular

Profesyonel Koç-Eğitmen Caner Palandökenler, Fütürist-Eğitmen Fırat Uzer ve Müzisyen Esat Dilsizoğlu'ndan oluşan CEF Gelişim Akademisi'nin seminerinde, öğretmenler düşünürken, kimi zaman duygulandılar, kimi zaman da eğlendiler.

Dilsizoğlu'nun şarkılarıyla renklendirdiği seminerde mutlu olabilmek için neden oluşturmak gerektiğine değinen Fırat Uzer, "Kaybettiğimiz mutluluk bazen ekonomik, bazen ailesel bazen yaşamsal. Problemi olmayan yok. Ben de bu sorunların içerisindeyim. Herkes aynı zekâya sahip önemli olan bu zekânın nasıl kullanıldığı. O nedenle biz mutlu olmak için bu kuramları kullanabilirsek, savunma mekanizmalarını doğru kullanabilirsek mutlu olabiliriz. En çok eksik duyduğumuz şey sevgi, inanç, kendimize güven. İç sesimizde çok zayıf düştüğümüz anlarımız oluyor. Mutlu olmayı beklememek, mutlu olmak için neden oluşturmak lazım" dedi.

İnsanların görünür nitelikli şeyleri kendine dert edindiğini kaydeden Palandökenler de, "Dışa bakan düş görür içe bakan uyanır. Biz bazen içi o kadar çok unuttuk ki hep dışa bakıyoruz. Bir anlamın yoksa varlık nedeninle ilgili, konuşur şeyler sadece görünürse mutlu olmayı bekleme. Gürültüsü çok, kalabalığı çok heyecanı yok bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar çok haklı ama mutlu değil. Haklı olmak mutlu etmiyor. Mutluluk sahip olduklarımızla ilgili bir şey değil, onlara verdiğimiz anlam ve deneyimle ilgili bir şey. Hayat verdiğimiz cevaplarla ilgili değil sorduğumuz sorularla ilgilidir. Kendinize güçlü sorular sorularsanız hayatınız güçlü olur" diye konuştu.