Öğretmenlerden örnek davranış

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde görev yapan öğretmenler, belediye tarafından kendilerine verilecek 1500'er lirayı okul yapımına bağışladı. Belediye, verilecek para ile 32 derslikli okul yaptıracak. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ilçe sınırları içerisinde devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere 1500 lira nakdi destek vereceklerini müjdelemişti. Ancak çok sayıda öğretmen kendilerine sağlanan destekle okul yapılmasını istediler. Okul açılışı 2023'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak.