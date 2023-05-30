Öğretmenlere kariyer yolculuğunda MEB desteği

Öğretmenlik kariyer basamakları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci eğitim programı uygulanacak. Başvurular dün başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 9 Haziran'a kadar devam edecek. Öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, programa başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.