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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Öğretmenlere kariyer yolculuğunda MEB desteği

ANKARA
Öğretmenlere kariyer yolculuğunda MEB desteği
Öğretmenlik kariyer basamakları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci eğitim programı uygulanacak. Başvurular dün başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 9 Haziran'a kadar devam edecek. Öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, programa başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.
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Öğretmenlere kariyer yolculuğunda MEB desteği
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