Öğretmenlere “özel” eğitim veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde "Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi" projesi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine yaklaştı.Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden "Her çocuğu fark etmek" temasıyla yapılan eğitimlere, tüm okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri katıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her çocuğu fark etmek için, öğretmenlerin eğitsel değerlendirme ve karar alma süreçlerine, çocuğun ve ebeveynlerinin de dahil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.