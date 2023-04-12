Oğul Otu Bulmacada Nedir? Bulmacada Oğul Otu Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Oğul otu bulmacada nedir genel olarak bulmaca çözmeyi seven vatandaşların zorlandıkları bir sorudur. Bu sebepten ötürü oldukça araştırılan kelimelerden biridir. Tek bir cevabı bulunmaktadır. Oğul otu Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime? İşte tüm cevaplar...

Oğul Otu Bulmacada Nedir?

Birçok bulmaca türlerinde karşımıza çıkan oğul otu, aslında halk arasında kullanılan bir terim olmakla beraber nane türü olan bir bitkidir. Bulmaca çözmeyi seven kişilerin öğrenmeleri gereken kelimeler arasında yer almalıdır. Genellikle kare ve çengel bulmacada sorulan oğul otu kelimesinin 6 harfli cevabına "melisa" yanıtı verilmelidir.

Bulmacada Oğul Otu Eş Anlamlısı, Anlamı ve Cevabı

Oğul otu Akdeniz ve Orta Avrupa bölgelerinde bulunan nane türü olan bitkidir. Çengel, kare, resimli bulmacalarda karşımıza çıkan oğul otunun cevabı "melisa" olmalıdır. Tek bir yanıtı bulunmakla beraber genellikle zorlanılan kelimeler arasında yer almaktadır. İki tane eş anlamı bulunmaktadır. Bulmaca severlerin merak ettikleri kelimeler arasında yer alan oğul otunun eş anlamlıları ise melisa ve kovan otudur. Bulmacada melisa kelimesinin yanıtına da oğul otu cevabı verilebilir. Halk dilinde genellikle oğul otu olarak kullanılmaktadır.