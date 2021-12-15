Okuduğu fakülteye 30 yıl sonra dekan oldu

SABAH'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Beytur, 30 yıl önce tıp fakültesi öğrencisi olarak başladığını belirterek, "Öğrenci olduğum okulda dekan olarak atanmam benim için onur oldu"dedi.

Beytur açıklamasında, "Bugün, 30 yıl önce öğrencisi olarak adım attığım İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Topluma haydalı bireyler olabilmek için öğrencisi olduğum fakülteye dekan olarak atanmam benim için onur oldu. Bu vesileyle, yetişmemde emeği geçen tüm hocalarıma şükranlarımı sunarım Görevi devraldığım kıymetli hocam Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında esenlikler dilerim. Bu atamanın bir diğer özelliği de fakültemize ilk kez İnönü Tıp mezunu bir dekan atanmasıdır" diye konuştu.

OTUZ YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEYE DEKAN OLDU

Üroloji ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Beytur, 1975 yılında Malatya'da doğdu. 1992 yılında kazandığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1997 yılında bitirdi. Prof. Dr. Ali Beytur, aynı Fakültenin Üroloji Anabilim Dalı'nda 2006 yılında Üroloji uzmanı oldu.Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2009 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atanan Prof. Dr. Ali Beytur, 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesörlüğe yükseldi. 2020 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Halk Sağlığı doktora eğitimini tamamladı.

Uluslararası ve ulusal bilimsel düzeyde yayımlanan makalesi ve bildirisi bulunan TÜBİTAK ve BAP projeleri bulunan Prof. Dr. Ali Beytur, 2006 yılında Malatya–Beydağı Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcısı olarak başladığı idari görev kategorisinde de birçok kurumda görev üstlendi.