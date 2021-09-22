Okul Eş Anlamlısı – Okul Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler Türkçe'de önemli rol oynamaktadır. Eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak öğretilmesinden bu önemi anlamaktayız. Öte yandan herkes tarafından gündelik yaşamın vazgeçilmezi konumdaki konuşma ve yazma dillerinde anlatıma çeşitlilik katmak ve kelime tekrarlarına düşmemek adına sıklıkla kullanılırken, okuduğu herhangi bir gazete, dergi, makale, haber veya çözdüğü bir bulmacada okul kelimesine denk gelenler okulun eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili detayları öğrenmek ve bilgi sahibi olmak amacıyla Okul eş anlamlısı nedir? şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile "Okul eş anlamlısı nedir?" sorusu yanıtları ve örnekli açıklamaları şöyle;

OKUL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre okul kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) olan kelimeler

Mektep

olarak yer almaktadır.

Türk dilinde anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda okul kelimesinin yerine yukarıda yer alan sözcük koyulduğunda cümlede anlam ve tür bakımından bir değişim - farklılık meydana gelmeyecektir.

OKUL NEDİR, NE DEMEK?

Okul kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan anlam ve örnekleri şöyle;

Anlam 1: Okul sözcüğünün isim olarak anlamlarından birisi her çeşit eğitim - öğretim faaliyetinin toplu olarak gerçekleştirildiği mekan, yer olarak açıklanmaktadır.

Anlam 2: Herhangi bir eğitim - öğretim kurumunda yer alan öğrenciler ve görevlilerin tamamına verilen addır.

Anlam 3: Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan isim türündeki bir diğer anlam ise "ekol" olarak geçmektedir

ATA SÖZLERİ VE DEYİMLER

Türk Dil Kurumu (TDK) ata sözleri ve deyimler sözlüğünde okul kelimesiyle ilgili olarak yer alan bilgileri şöyle

DEYİM