Okul için değil yaşam için öğrenin

İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde tüm sorularına yanıt bulmalarını ve üniversite yaşamını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde "Tercih Günleri" düzenliyor. "Tercih Günleri"nde BİLGİ'yi tercih etmek isteyen aday öğrenciler, BİLGİ danışmanlarıyla üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci ile ilgili bire bir görüşme imkânı bulacak.Öğrenciler, Tercih Günleri kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler ile ilgili detaylı bilgi edinebilecek. 16 Temmuz'da başlayan Tercih Günleri 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek. "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla 1996 yılında Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yenilikçi eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve canlı kampüs yaşamıyla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor. BİLGİ, İstanbul'un merkezindeki 3 kampüsünde 8 fakültesi, 3 enstitüsü ve 3 meslek yüksekokulunda 150'yi aşkın lisans, önlisans ve lisansüstü program sunuyor. Kendi geleneklerini yaşatan köklü bir üniversite olarak 20 binin üzerinde öğrencisi, 60 bini aşkın mezunu ve bine yakın akademik personeliyle eğitim yolculuğuna devam ediyor. "Yaparak öğrenmeye" dayalı bir eğitim modelini benimseyen BİLGİ'de öğrenciler yalnızca sınıf ortamında değil gerçek hayatta deneyim kazanarak öğrenim görme olanağına sahip. Bu sayede öğrenciler, seçtikleri disiplinde mesleki deneyim kazanabiliyor, sektörle ortak projelerde yer alabiliyor, kendi girişimlerini hayata geçirebiliyor.Uluslararası standartlarda eğitim veren BİLGİ'de programların çoğunun öğretim dili İngilizce. Alanında geçerliliğini tüm dünyada kanıtlamış CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyonuna sahip olan BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı, deneyimli bir öğretim kadrosundan en güncel eğitim teknolojileriyle donanımlı bir ortamda İngilizce öğrenme imkânı sağlıyor.