Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Okul öncesi eğitimde tarihi rekor: 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 98 oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:13 Son Güncelleme: 18.11.2022 10:54

Okul öncesi eğitimde tarihi rekor: 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 98 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) son 1 yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 2 bin 176 bağımsız anaokulu, 16 bin 45 anasınıfı açılarak 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturdu. Böylece mevcut 2 bin 782 anaokulu kapasitesi 1 yılda 2 katına çıkartılmış oldu. Kapasite artışı okul önce okullaşma oranlarına da yansıdı. 5 yaş okullaşma oranı yüzde 65’ten yüzde 98’e yükselerek tarihi rekora ulaştı. Öte yandan 3 yaş okullaşma oranı 1 yılda yüzde 9’dan yüzde 15’e; 4 yaş okullaşma oranı yüzde 16’dan yüzde 36’ya yükseldi.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Okul öncesi eğitimde tarihi rekor: 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 98 oldu

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: Okul öncesi eğitimi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktası olarak görüyoruz. Diğer taraftan okul öncesi eğitime devam etmiş bireylerin yaşamlarında daha uzun süre eğitim ve istihdamda kaldıkları ve suça karışma oranlarının daha düşük olduğu çoğu araştırma tarafından ifade edilen bulgular. Bu faydalardan vatandaşlarımızın maksimum düzeyde yararlanmaları için okul öncesi eğitime erişimde 2022 yılı için koyduğumuz hedeflere şimdiden ulaşmış ve hatta aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç ve beş yaş grubunda yüzde 100'e yakın artış sağlanırken beş yaşta okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttik.

TÜM İLLERDE 2 KAT ARTIŞ

Mevcut artışın tüm illerde yaşandığını ifade eden Bakan Özer, "3 büyük ilimizdeki 5 yaş okullaşma oranları bir sene önce Türkiye ortalamasının oldukça altındaydı. Gelinen noktada artışlar oldukça çarpıcı. Buna göre 5 yaşta okullaşma oranı İstanbul'da yüzde 45'den yüzde 87'ye; Ankara'da yüzde 42'den yüzde 85'e ve İzmir'de yüzde 55'den yüzde 95'e yükseldi. Benzer çarpıcı artışlar diğer illerimizde de yaşandı. Örneğin Giresun'da yüzde 25'den yüzde 99'a; Erzurum'da yüzde 38'den yüzde 98'e; Sakarya'da yüzde 61'den yüzde 99'a ve Siirt'te yüzde 33'den yüzde 95'e yükseldi. İnşallah yılsonu itibarıyla bu oran yüzde 100'e çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okul öncesi eğitimde tarihi rekor: 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 98 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA