Okul öncesi eğitimde tarihi rekor: 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 98 oldu

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: Okul öncesi eğitimi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktası olarak görüyoruz. Diğer taraftan okul öncesi eğitime devam etmiş bireylerin yaşamlarında daha uzun süre eğitim ve istihdamda kaldıkları ve suça karışma oranlarının daha düşük olduğu çoğu araştırma tarafından ifade edilen bulgular. Bu faydalardan vatandaşlarımızın maksimum düzeyde yararlanmaları için okul öncesi eğitime erişimde 2022 yılı için koyduğumuz hedeflere şimdiden ulaşmış ve hatta aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç ve beş yaş grubunda yüzde 100'e yakın artış sağlanırken beş yaşta okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttik.



TÜM İLLERDE 2 KAT ARTIŞ

Mevcut artışın tüm illerde yaşandığını ifade eden Bakan Özer, "3 büyük ilimizdeki 5 yaş okullaşma oranları bir sene önce Türkiye ortalamasının oldukça altındaydı. Gelinen noktada artışlar oldukça çarpıcı. Buna göre 5 yaşta okullaşma oranı İstanbul'da yüzde 45'den yüzde 87'ye; Ankara'da yüzde 42'den yüzde 85'e ve İzmir'de yüzde 55'den yüzde 95'e yükseldi. Benzer çarpıcı artışlar diğer illerimizde de yaşandı. Örneğin Giresun'da yüzde 25'den yüzde 99'a; Erzurum'da yüzde 38'den yüzde 98'e; Sakarya'da yüzde 61'den yüzde 99'a ve Siirt'te yüzde 33'den yüzde 95'e yükseldi. İnşallah yılsonu itibarıyla bu oran yüzde 100'e çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.