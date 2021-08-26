Okula uyumda en büyük görev velide

Milyonlarca çocuk ve genç için uzun bir aradan sonra okul kapıları bu yıl açılıyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden bir yılı aşkın süredir uzak kalan öğrenciler şimdi yeniden okula dönüşün coşkusunu yaşasa da ilk etapta bazı uyum sorunları yaşayabilirler. Tarsus SEV
Ortaokulu PDR Bölüm Başkanı Psikolog Eray
Varol, uyum sorununu aşma konusunda velilere önemli sorumluluklar düştüğünü anlattı. Varol, yüz yüze eğitime hazırlıklı olmak için SABAH'la şu önerilerini paylaştı:
AŞI OLALIM:
Okullarda pandemi sürecinde alınması gereken önlemlerin maksimum derecede alındığına inanıyoruz. Aşılanma oranlarının yükselmesi, umutlarımızın daha da fazla güçlenmesini sağlar.
MUTLU EBEVEYN UMUTLU ÇOCUK:
Umut, bu dönemde toplum olarak ve özellikle genç nüfusumuz için anahtar kelime olmalı. Çocuklar, anne ve babaların en ufak mimiklerinden bile onlarca anlam çıkartabilecek kadar onları gözlemleyen ve onlardan etkilenen bireylerdir. Onların bu heyecanlarına ebeveynler ve eğitimciler olarak ortak olmak, onların umutlarını ve coşkularını daha da artırır. Bu mutlu, coşkulu ve başarılı eğitim öğretim sürecinde ailelerinin ve eğitimcilerin her zaman yanlarında olacakları vurgulanmalı, hissettirilmeli. Okullarda, öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını artırmak amacıyla hazırlanacak eğitimler, okul adaptasyonlarını daha da kolaylaştıracaktır.