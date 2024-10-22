Okullar açıldı özel derslere talep patladı

Lise matematik özel ders talepleri, 92uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar dengeli bir şekilde dağılırken, 2024 Ağustos ayına göre yüzde 101 oranında bir artış gösterdi. LGS hazırlık sürecine yönelik özel ders taleplerinde ise yüzde 140 oranında bir artış görülürken, en çok talep edilen dersler arasında matematik ve fen bilimleri öne çıkıyor.

YABANCI DİL İKİNCİ SIRADA

Yabancı dil dersleri arasında en çok tercih edilen dil hala İngilizce. Hem okul desteği sağlamak hem de konuşma pratiğini geliştirmek amacıyla, özellikle başlangıç seviyesindeki öğrenciler için tercih edilen İngilizce derslerine olan talep, yeni eğitim döneminde yüzde 52 oranında arttı.

İngilizce'den sonra en çok talep gören yabancı dil dersi İtalyanca oldu. Online olarak tercih edilen İtalyanca özel derslerine olan talep, geçen aya kıyasla yüzde 47 arttı.

İlkokul seviyesindeki öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilen Fransızca derslerinde yeni dönemde yüzde 44'lük bir artış yaşandı.