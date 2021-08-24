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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:28 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:28

Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı ve yüz yüze mi? MEB ile “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu yanıt buldu!

Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı ve yüz yüze mi? MEB ile “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu yanıt buldu!

Eylül ayına az bir zaman kala “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu yazı gönderildi. Yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin gerekli tedbirlerin alınarak belirtilen tarihte yüz yüze eğitime başlanacağı belirtildi. Peki; yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB ile “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu yanıt buldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullar yaz tatiline girmişti. Yaz tatilinin bitmesine ve Eylül ayının başlamasına az bir zaman kala ise öğrenciler ve veliler tarafından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu kapsamda; gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çeviren vatandaşlar resmi açıklamaları takip ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri de belirledi. Buna göre; yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı ve yüz yüze mi? İşte son bilgiler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yazıya göre, okullar 6 Eylül tarihinde açılacak. Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları ise iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak. Söz konusu öğrenciler, sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarından sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.

DESTEK EĞİTİM ODASI FAALİYETLERİ

Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

1. Sınıflar ve anaokulları için uyum eğitimi 1 - 3 Eylül tarihleri arasında olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Bakan Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitimin devam edeceğini de kaydetti.

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Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı ve yüz yüze mi? MEB ile “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu yanıt buldu!
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