Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullar yaz tatiline girmişti. Yaz tatilinin bitmesine ve Eylül ayının başlamasına az bir zaman kala ise öğrenciler ve veliler tarafından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu kapsamda; gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çeviren vatandaşlar resmi açıklamaları takip ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri de belirledi. Buna göre; yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı ve yüz yüze mi? İşte son bilgiler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yazıya göre, okullar 6 Eylül tarihinde açılacak. Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları ise iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak. Söz konusu öğrenciler, sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarından sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.
DESTEK EĞİTİM ODASI FAALİYETLERİ
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.
Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
1. Sınıflar ve anaokulları için uyum eğitimi 1 - 3 Eylül tarihleri arasında olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Bakan Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitimin devam edeceğini de kaydetti.