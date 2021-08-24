Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullar yaz tatiline girmişti. Yaz tatilinin bitmesine ve Eylül ayının başlamasına az bir zaman kala ise öğrenciler ve veliler tarafından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu kapsamda; gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çeviren vatandaşlar resmi açıklamaları takip ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri de belirledi. Buna göre; yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı ve yüz yüze mi? İşte son bilgiler.