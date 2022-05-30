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Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:29 Son Güncelleme: 30.5.2022 10:30

MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, tatil olacak? 2022 Karne günü ve yaz tatili tarihi: Okullar ne zaman kapanıyor?

MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, tatil olacak? 2022 Karne günü ve yaz tatili tarihi: Okullar ne zaman kapanıyor?

Ara tatillerin ardından devam eden 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi MEB takvimi ile belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin gündeminde “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu yer alıyor. 2022 karne günü tarihi için sabırsızla bekleyen öğrenciler, okulların kapanış tarihi konusunda araştırmalara başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İşte cevaplar…

"Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusu ilkokuldan liseye tüm öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Kasım ve Nisan ayında verilen bir haftalık ara tatillerin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu noktada her gün "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt arıyor. Karnelerini almaya hazırlanan öğrencilerin notlarında son adımlar atılıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar mola aldılar.

Yaz ayları gelir gelmez sorular hız kazandı: Okullar ne zaman kapanacak? Bu noktada MEB takvimi üzerinde belirlenmiş karne günü tarihi geçerli olacak. İşte o tarih…

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken sistemde son notlar da girilmeye başlandı. Haziran ayında kapanacağı bilinen okullarda karne günü tarihi 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, tatil olacak? 2022 Karne günü ve yaz tatili tarihi: Okullar ne zaman kapanıyor?
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