"Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusu ilkokuldan liseye tüm öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Kasım ve Nisan ayında verilen bir haftalık ara tatillerin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu noktada her gün "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt arıyor. Karnelerini almaya hazırlanan öğrencilerin notlarında son adımlar atılıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…