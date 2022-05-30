"Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusu ilkokuldan liseye tüm öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Kasım ve Nisan ayında verilen bir haftalık ara tatillerin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu noktada her gün "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt arıyor. Karnelerini almaya hazırlanan öğrencilerin notlarında son adımlar atılıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar mola aldılar.
Yaz ayları gelir gelmez sorular hız kazandı: Okullar ne zaman kapanacak? Bu noktada MEB takvimi üzerinde belirlenmiş karne günü tarihi geçerli olacak. İşte o tarih…