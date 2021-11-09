Okullar sokağa taşındı

AÇIK havada zaman geçirmenin çocuk gelişimi açısından önemine dikkat çekmeyi amaçlayan Okul Dışarıda Günü, geçen hafta tüm dünyayla eşzamanlı olarak Türkiye
'de de kutlandı. Bu yıl "Dünya İçin İyilik" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Türkiye'den 226 bin çocuk, plastik atıkların geri dönüşümü başta olmak üzere pek çok konuyu açık havada oyunla öğrenmenin keyfini yaşarken hayallerindeki dünyayı da resimlere taşıdı. Öğrenciler, plastik atıkların geri dönüştürüldüğü ve çevre kirliliği olmayan bir dünyaya dair hayallerini, dev bir kanvasa çizdikleri resimle anlattı. Tüm dünyadan ise 870 bin çocuk bu özel güne katıldı. Türkiye bu yıl derslerini açık havaya taşıyan 226 bin çocukla en çok katılım sağlayan ikinci ülke oldu.