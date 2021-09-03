Okullar yeni eğitim yılına hazır hale getirildi

6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri adına tüm okullarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin temas edecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler detaylı biçimde ilaçlanarak, tüm sınıflar, koridorlar ve lavabolar steril hale getirildi. Okul bahçeleri de ekipler tarafından özenle süpürülüp tazyikli sularla yıkanırken, çöp konteynerleri de ekiplerce dezenfekte edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, okul bahçelerindeki yeşil alanları daha sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşturmak adına çim biçme, ağaç budama ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Okul bahçelerini çocuklar için daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan ekipler, bahçelerde öğrencilerin hem öğrenecekleri hem de ders aralarında keyifli vakit geçirecekleri oyun alanları oluşturdu.