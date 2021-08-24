Giriş Tarihi: 25.8.2021

Okullara koronavirüs düzenlemesi MEB ‘aşı olun’ dedi CEYDA KARAASLAN

MEB, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarda alınacak koronavirüs tedbirleriyle ilgili rehber hazırladı. Rehberde, öğretmenlerin yanı sıra velilerin de aşı olması gerektiği vurgulandı