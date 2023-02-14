Okullarda hasar tespiti yapılıyor

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde bakanlığa ait 20 bin 868 okul binasının olduğunu açıkladı. Özer bu binalardan 24'ünün yıkıldığını ve 83'ünün de ağır hasarlı olduğunu belirtti. Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla 10 ildeki eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağını açıklamadık, belki 1 Mart'ta bu 10 ilin bazılarında eğitim- öğretime başlayamayacağız" dedi.Bakanlığın hasar gören binalarının oranının genele göre oldukça düşük olduğunu bildiren Özer, bununla beraber eğitim-öğretime başlamadan önce tüm okulların sağlam da olsa az hasarlı da olsa hasar tespit raporunun alınmadan eğitimin başlatılmayacağını vurguladı. Bakan Özer "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de bu süreçte normalleşmesiyle ilgili sürecini hızlandırırız. Bu nedenle 71 ilde, yani depremden etkilenmeyen illerde 20 Şubat'ta eğitim-öğretimi başlatacağımızı açıkladık. Dolayısıyla 71 il hızlı bir şekilde okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime başlayacak" diye konuştu. SABAH