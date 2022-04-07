Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:19

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın AA

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.