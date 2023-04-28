Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla bağı güçlendi!

YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır "Annelerin ve çocukların bu süreçteki deneyimlerini gözlemlediklerini, annelerin okuma yazma öğrenmesi ile çocuklarıyla olan iletişimlerinin arttığını ve günlük yaşamlarının kolaylaştığını" ifade etti. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Uluslararası Kıbrıs Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunduğu bir diğer çalışma ise depremi yaşayan öğretmen adaylarının bu felaketten nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Kendisi de depremi İskenderun'da yaşayan YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Ece Naz Sevim'in de yer aldığı çalışma; geleceğin öğretmenlerinin, eğitim programlarında başta deprem olmak üzere doğal afetlerle bilinçli mücadelede katkı yaratacak içeriklerin yer alması gerektiğini düşündüğünü belirledi. Çalışma, afet yönetimine dair eğitim ve öğretim faaliyetlerinin artırılmasının toplumsal bilinçlenme açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bilinçli bireyler yetiştirmek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta da eğitimin her kademesindeki öğretim programlarında afet eğitimine yer verilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Burak Gökbulut, bahsi geçen çalışmada çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tümünün afet eğitimini önemsedikleri ve gerekli bulduklarını kaydetti.