Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla bağı güçlendi!
Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:29 Son Güncelleme: 28.4.2023 11:32

Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla bağı güçlendi!

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunda bulunan çocukların annelerine yönelik, başlattığı okuryazarlık kursunun sonuçlarını bilimsel yayına dönüştürdü. Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla iletişiminin nasıl değiştiğini saptayan çalışmanın yanı sıra; depremi yaşayan öğretmen adayları ile görüşülerek hazırlanan “Depremi yaşayan öğretmen adaylarının doğal afetler ve afet eğitimi konusundaki bilgi ve görüşleri” çalışmasının sonuçları da aynı sempozyumda katılımcılarla paylaşıldı. Çalışma, depremzede öğretmen adaylarının, afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin müfredatta artırılması gerektiği düşüncesini de ortaya koydu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla bağı güçlendi!

YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır "Annelerin ve çocukların bu süreçteki deneyimlerini gözlemlediklerini, annelerin okuma yazma öğrenmesi ile çocuklarıyla olan iletişimlerinin arttığını ve günlük yaşamlarının kolaylaştığını" ifade etti. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Uluslararası Kıbrıs Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunduğu bir diğer çalışma ise depremi yaşayan öğretmen adaylarının bu felaketten nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Kendisi de depremi İskenderun'da yaşayan YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Ece Naz Sevim'in de yer aldığı çalışma; geleceğin öğretmenlerinin, eğitim programlarında başta deprem olmak üzere doğal afetlerle bilinçli mücadelede katkı yaratacak içeriklerin yer alması gerektiğini düşündüğünü belirledi. Çalışma, afet yönetimine dair eğitim ve öğretim faaliyetlerinin artırılmasının toplumsal bilinçlenme açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bilinçli bireyler yetiştirmek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta da eğitimin her kademesindeki öğretim programlarında afet eğitimine yer verilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Burak Gökbulut, bahsi geçen çalışmada çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tümünün afet eğitimini önemsedikleri ve gerekli bulduklarını kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla bağı güçlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA