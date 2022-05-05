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Giriş Tarihi: 5.5.2022 17:45 Son Güncelleme: 5.5.2022 17:45

Olağanüstü Nasıl Yazılır? TDK Olağan Üstü Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Olağanüstü Nasıl Yazılır? TDK Olağan Üstü Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Olağanüstü nasıl yazılır sorusu da, Türkçe’deki diğer benzeri kelimelerde olduğu gibi; ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusuna bağlı olarak, merak edilen sorular arasında yerini almıştır. Dilimizdeki kelimelerin birçoğu, vatandaşlar tarafından, günlük yaşamda konuşma esnalarında telaffuz edildikleri gibi, direkt bir şekilde yazı diline geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum ise dilimize karşı hatalara ve yazım yanlışlarına sebep olmaktadır. Yine bu durumdan kaçınmak ve doğru olan kelime anlamları ile yazılışlarını bilmek ve öğrenmek; gerek dilimiz için gerek ise vatandaşlar arası iletişim için oldukça sağlıklı olacaktır. Dilimizde bulunan ayrı-birleşik yazılması gereken kelimeler, sıklıkla karıştırılmakta ve yanlış yazılmaktadır. Bu yanlışlığın önüne geçebilmek için TDK’nın sunmuş olduğu verileri ve hizmetleri takip etmek elzem olacaktır. Peki ya, olağanüstü nasıl yazılır? TDK olağanüstü ayrı mı yazılır, birleşik mi? Sizler için hazırladık...

TDK; Türk Dili içerisinde bulunan tüm kelimelerin doğru anlamlarını ve doğru yazılışlarını çok özenli ve düzenli bir şekilde kendi resmi sitesinde sıralamıştır. Açıklanmış olan bu kelimelerin bazıları ise vatandaşlar tarafından sıklıkla yazılışları hakkında karıştırılmaktadır. Bu karışıklığın sebebi ise, bahsi geçen kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiğinin insanlar tarafından tam olarak doğrusunun bilinememesinden kaynaklanmaktadır. TDK'nın dilimiz üzerine yapmış olduğu çalışmalar, hem Türk Dili için hem de bu kelimeleri gün içerisinde yoğun şekilde kullanan vatandaşlar için oldukça faydalı bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. TDK'ya göre olağanüstü kelimesinin anlam açıklaması TDK verilerine göre; ''1. Sıfat: Alışılmıştan ya da benzerlerinden farklı olan ya da fevkalade 2. Sıfat: Beklenmedik bir anda yapılan ve önceden tasarlanmamış olan, fevkalade 3. Sıfat: Harikulade'' şeklinde açıklanmıştır. Bu anlam ve yazılış dışındaki tüm benzetmeler veya yazılışlar yazım hatası olarak kabul edilecektir.

Olağanüstü Nasıl Yazılır?

Dilimizin içinde bulunan tüm kelimeleri oldukça titiz bir şekilde açıklayan TDK sayesinde, Türk Dili'ne ait kelimelerin doğru yazımlarına ve anlamlarına kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Vatandaşlar arasında kafa karışıklığına sebep olan kelimeleri de kolay bir dille açıklayan TDK'ya göre olağanüstü kelimesinin doğru yazılışı; ''olağanüstü'' olmalıdır. Olağanüstü kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış örnekleri şu şekilde verilebilir;

  • DOĞRU: Bu olağanüstü bir maç, kesinlikle tekrarını izlemeliyiz!
  • YANLIŞ: Olağan üstü bir durumda, bu kapıdan çıkmak daha iyi olacak.
  • DOĞRU: Olağanüstü bir şekilde suyun altında dakikalarca durabildi.
  • YANLIŞ: Bu, okuduğum en olağan üstü kitap olabilir!

Olağanüstü Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya (Türk Dil Kurumu) göre olağanüstü kelimesi; ''olağanüstü'' olarak yazılmalıdır ve dilimiz içerisinde mevcut bulunan ve ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği tam manada bilinemeyen kelimeler gibi yanlış yazılan kelimeler grubuna aittir. Olağanüstü kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları örnek maddeler ile şu şekildedir;

  • DOĞRU: Olağanüstü
  • YANLIŞ: Olağan üstü

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Olağanüstü Nasıl Yazılır? TDK Olağan Üstü Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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