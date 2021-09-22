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Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:05

Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı

Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı

Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vakaya denilmektedir. Gündelik yaşantımızda karşılaşabileceğimiz durumlardır. Olay kelimesini farklı eş anlamlarda kullanabiliriz. Olay eş anlamlısı nedir? İşte olay kelimesinin eş anlamlısı...

Olay günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız terimlerden biridir. Ev ve iş hayatımızda oluşabilecek her durum bir olaydır. Olayı farklı eş anlamlı kelimelerle de tabir edebiliriz. Bunlardan biri olayın eş anlamlısı olan vaka kelimesidir.

OLAY EŞ ANLAMLISI

Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma olay denir. Olay kelimesinin en bilindik eş anlamlıları ise hadise ve vakadır.

Örnek cümle:

"(Bu olay, hepimizi çok yıprattı.)"

Bu cümlede olay, hadise, vaka anlamında kullanılmıştır.

OLAY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Olay kelimesinin birden çok farklı eş anlama sahip olduğundan bahsetmiştik. İşte olay kelimesi ile benzer anlamı taşıyan kelimeler:

  • Bölüm
  • Perde
  • Kısım
  • Hadise
  • Vaka
  • Hal
  • Durum
  • Akıbet
  • Sonuç
  • Olgu
  • Yarışma
  • Karşılaşma
  • Maç
  • Olma
  • Doğaçlama
  • Olan
  • Meydana gelen
  • Cereyan eden
  • Hikâye
  • Vakıa
  • Bir şey
  • Edebiyat
  • Fenomen
  • Kumkuma
  • Özdeşme
  • Uzun hikâye

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