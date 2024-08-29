Olba Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Olba Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Olba Antik Kenti'nin merkezinde yer alan bir Roma tiyatrosu bulunur. Yaklaşık 2.500 kişi kapasiteli bu yapı, döneminin mimari özelliklerini yansıtır. Kentteki en önemli yapılarından biri olan Apollon Tapınağı, Roma döneminde inşa edilmiştir. Olba Antik Kenti'nin etrafını çevreleyen surlar ise kenti savunmak amacıyla yapılmıştır. Ziyaret etmeden önce, Olba Antik nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi ve Müzekart geçerli mi mutlaka bilgi alınmalıdır.

Olba Antik Kenti Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizdeki tarihi ve turistik lokasyonlardan biri olan Olba Antik Kenti, Mersin ilinin Silifke ilçesine bağlı Örenköy yakınlarındaki Uğuralanı Mahallesi'nde yer almaktadır. Olba Antik Kenti'ne gitmek isteyenler için yol tarifi ise şu şekilde:

Mersin merkezden yola çıkın ve D-400 karayoluna girin. Silifke yönüne devam edin. Silifke'ye vardığınızda, şehir merkezine girmeden Kızkalesi'ne giden yolu takip edin. Kızkalesi'ni geçtikten sonra, Örenköy yakınlarına ve Uğuralanı Mahallesi'ne yönelin. Yol boyunca yerel tabelalar genellikle Olba Antik Kenti'ne yönlendirme yapar. Örenköy ve Uğuralanı Mahallesi'ne ulaştıktan sonra, Olba Antik Kenti'nin yer aldığı bölgeye işaret eden yerel işaretler veya tabelaları takip ederek antik kente ulaşabilirsiniz.

Mersin Otogar'dan Silifke'ye otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz. 170 ve 172 numaralı otobüs hatları ile de Uğuralanı'na gidebilirsiniz. Silifke merkezinden, Örenköy ve Uğuralanı Mahallesi'ne dolmuş veya taksi ile geçiş yapabilirsiniz. Silifke'den Örenköy ve Uğuralanı Mahallesi'ne ulaştıktan sonra, yönlendirmeler veya halktan yardım alarak Olba Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz.

Adana'dan Silifke'ye gitmek için ise Adana-Silifke yolunu kullanın. Adana'dan Silifke'ye yaklaşık 120 km mesafededir. Silifke merkezinden, Kızkalesi ve Örenköy yönüne devam edin. Uğuralanı Mahallesi'ne ve Olba Antik Kenti'ne yönlendiren tabelaları takip edin.

Adana Otogar'dan Silifke'ye otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz. Silifke'den Örenköy ve Uğuralanı Mahallesi'ne dolmuş veya taksi ile gidebilirsiniz.

Olba Antik Kenti çevresinde, şahsi araçlarıyla gelen ziyaretçiler için park yerleri bulunmaktadır. Araçla geldiğinizde bu park alanlarını kullanabilirsiniz.

Olba Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı için Olba Antik Kenti'nin giriş ücreti 12,5 TL'dir. Ayrıca, Müze Kart geçerlidir, yani Müze Kart sahibiyseniz giriş için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur. Olba Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenler için yaz ve kış sezonlarında farklı ziyaret saatleri uygulanmaktadır:

Yaz Sezonu (1 Nisan - 1 Ekim): Ziyaret saatleri 08:00 - 19:00 arasında.

Kış Sezonu (1 Ekim - 1 Nisan): Ziyaret saatleri 08:00 - 16:45 arasında.

Bu saatler, hava koşulları ve gün ışığı süresine göre ayarlanmıştır. Böylece ziyaretçiler, kenti güvenli bir şekilde gezebilirler. Yazın günler daha uzun olduğu için ziyaret saatleri genişletilirken, kışın günler daha kısa olduğundan saatler kısaltılmıştır.